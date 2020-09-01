DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri'nin oğlu yakalandı
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DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri'nin oğlu yakalandı

Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in oğlu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

01.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:33

Adana'da yakalanıp tutuklanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in oğlu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği iddiasıyla Adana'da gözaltına alınan Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler, şafak vakti şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri'nin oğlu yakalandı

Kaynak: İHA

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