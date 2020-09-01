DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri', Adana'da yakalanmış (3)
İLK I ORTAYA ÇIKTIDEAŞ terör örgütünün sözde 'Türkiye emiri', 'Hamza Biriketci' kod adlı Mahmut Özden'in gözaltına alındıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
01.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:18
İLK I ORTAYA ÇIKTI
DEAŞ terör örgütünün sözde 'Türkiye emiri', 'Hamza Biriketci' kod adlı Mahmut Özden'in gözaltına alındıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Saklandığı evde ele geçirilen dokümanlar ve dijital verilerle İstanbul'a götürülen Özden'in polis aracında çekilen fotoğrafta maske taktığı görüldü.
Kaynak: DHA