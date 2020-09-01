DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri', Adana'da yakalanmış
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DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri', Adana'da yakalanmış

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun tutuklandığını açıkladığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri', Adana'da yakalanmış
01.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:42

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun tutuklandığını açıkladığı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in Adana'da gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 10.30'da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri'nin tutuklandığını "DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı... Teşekkürler, tebrikler emniyet teşkilatı" açıklamasıyla duyurdu. 

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in, Adana'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi. 

Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 şüphelinin adresini tespit etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine bugün sabaha karşı kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldüğü, işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  


Kaynak: DHA

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