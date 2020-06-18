DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı
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DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı
18.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:32

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi, güvenlik güçlerince saklandığı yere yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlının daha önce Suriye'de 2 askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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