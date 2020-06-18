DEAŞ'ın sözde kadısı yakalandı Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde kadısı olduğu iddia edilen kişi, güvenlik güçlerince saklandığı yere yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlının daha önce Suriye'de 2 askerin şehit edilmesi olayının emrini verdiği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA