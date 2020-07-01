DEAŞ'ın sözde "istihbaratçısı" yakalandı Adana polisinin DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda terör örgütünün sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

Adana polisinin DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda terör örgütünün sözde istihbaratçısı ve savaşçısı olduğu öne sürülen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları çalışma sonucunda DEAŞ terör örgütünün Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmada Suriye ve Irak uyruklu 5 zanlının terör örgütünün sözde istihbarat ve savaşçısı olduğu belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla 5 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 5 şahıstan 3'ü gözaltına alınırken, 2 zanlının yakalanması için operasyonlar devam ediyor. Zanlıların yapılan ikamet aramalarında 3 cep telefonu, 1 av tüfeği ve 2 fişek ele geçirildi.

Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. - ADANA

Kaynak: İHA