DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı (2)

04.11.2019 18:24

KİMLİĞİ VE UYRUĞU ÖĞRENİLDİ

Denizli'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Haseke kenti sözde istihbarat sorumlusu zanlıyla ilgili yeni detaylar öğrenildi. Tutuklanan zanlının Suriye uyruklu D.E.H. olduğu belirtildi. D.E.H.'nin, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde yakalandığı kaydedildi.DENİZLİ,

Kaynak: DHA