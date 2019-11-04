DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.11.2019 16:57
DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu Denizli'de yakalandı

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. DEAŞ terör örgütünün sözde Haseki istihbarat sorumlusu olduğu öğrenilen şahıs, gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındı. Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen şahıs ile birlikte ayrıca yanında olan yabancı uyruklu bir kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan sözde Haseki istihbarat sorumlusu işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, zanlının Denizli'ye muhtemelen eylem hazırlığı için geldiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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