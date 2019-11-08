DEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandı

DEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandı

KOCAELİ'de, DEAŞ'a yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı.

08.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:49
DEAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandı

'de, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan 4 yabancı uyrukluyu tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde eğitim sorumlularından R.H. ile örgüt üyeleri B.E., M.M. ve H.E. gözaltına alındı. Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü faaliyetleri yürüttükleri öğrenilen yabancı uyruklu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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