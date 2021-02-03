DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da tutuklandı
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DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da tutuklandı

03.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:18
DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı' Sakarya'da tutuklandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2014-2017 yılları arasında DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde 'eğitim bakan yardımcısı' olarak faaliyet gösteren Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin Sakarya'da yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2014-2017 yılları arasında DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde 'eğitim bakan yardımcısı' olarak faaliyet gösteren Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin Sakarya'da yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü çalışma sonucu Sakarya'da bulunduğu belirlenen Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde 'eğitim bakan yardımcısı' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelinin yine aynı bölgelerde esir ve tutsak aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi. Ürdün uyruklu şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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