DEAŞ'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı"nın Sakarya'da yargılanması sürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yakalanan terör örgütü Deaş'ın sözde "eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık A.Z.A.A.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık A.Z.A.A.D, avukatıyla sağlıklı bir görüşme gerçekleştirememesi nedeniyle savunmasını hazırlayamadığı için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celseye kadar müvekkili ile görüşmemesi halinde yargılama süreci sürüncemede kalacağı için sanık müdafisine savunmanın düşeceği yönünde ihtar yazısı gönderilmesini ve savunma için ek süre verilmesini kararlaştırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

Süreç

Sakarya'da, 31 Aralık 2020'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen A.Z.A.A.D. tutuklanmıştı.

Zanlının DEAŞ'ın, 2014-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de hakim olduğu bölgelerdeki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği, aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini örgüt propagandası amacıyla sosyal medyada yayımladığı öne sürülmüştü.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında, "anayasayı ihlal" ve "anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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