DEAŞ'ın silahlı eylemlerine katılan terör örgütü üyesi Osmaniye'de yakalandı
Osmaniye'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de jandarma ekipleri, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye'de silahlı eylemlere katıldığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı eylemlerine katıldığını belirlediği Suriyeli H.K'nin kentte olduğunu belirledi.
Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
H.K'nin ikametinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri