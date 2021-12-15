DEAŞ'ın silahlı eylemlerine katılan Suriyeli, Osmaniye'de yakalandı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ içinde silahlı eylemlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu M.K., jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Suriye'de DEAŞ içinde silahlı eylemlere katıldığı belirlenen H.K.'nin kentte olduğunu belirledi. H.K., saklandığı eve yapılan baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. H.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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