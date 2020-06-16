DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı (2)
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DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı (2)

TUTUKLANDILAROsmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen ve operasyonla yakalanan Suriyeli Y.B. ile S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı (2)
16.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:52

TUTUKLANDILAR

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen ve operasyonla yakalanan Suriyeli Y.B. ile S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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