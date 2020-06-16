DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı (2)
TUTUKLANDILAROsmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen ve operasyonla yakalanan Suriyeli Y.B. ile S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:52
TUTUKLANDILAR
Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer aldığı belirlenen ve operasyonla yakalanan Suriyeli Y.B. ile S.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA