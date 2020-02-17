17.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:17

Terör örgütü DEAŞ'ın savaş suçlusu infazcısı Bursa'da yakalandı.



'Abu Taki Alshamy' kod adlı infazcının Deyrizor'a bağlı El Meadin ve El Bukemal bölgelerini sözde komuta eden üst düzey örgüt mensubu olduğu bildirildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm dünyada savaş suçlusu olarak aranan terör örgütü DEAŞ'ın infaz timinde bulunan Abu Taki Alshamy kod adlı Y.A.A. (50) isimli terörist, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile İnegöl ilçesinde gözaltına alındı.



Suriye uyruklu Y.A.A., Irak ve Suriye'de terör örgütü adına infazlar gerçekleştirmiş ve bu kanlı eylemleri sosyal medyadan da yayınlanmıştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen teröristin sorgusunun devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA