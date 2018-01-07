DEAŞ'ın roket saldırılarında yaralananlar, yaşadıklarını anlattı

Saldırılarda yaralananlar ve ölenlerin yakınları, sivil şehit ve gazilik ünvanı istiyor



KİLİS - Suriye'den Kilis'e terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırılarda yaralanan 109 kişi ile hayatını kaybeden 23 kişinin yakınları saldırının yıl dönümü öncesinde yaptıkları açıklamada ivil şehitlik ve gazilik unvanlarının verilmesini istiyor.

Roketli saldırının yıl dönümü öncesi şehit yakınları ve gaziler, dernek binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Roketli saldırıda annesini kaybeden Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, saldırı sonrasında büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, sivil şehitlik ve gazilik ünvanı verilmesini istiyor.

Süreçte siyasilerin söz vermesine rağmen henüz bu ünvanı alamadıklarını vurgulayan Demir, "18 Ocak tarihinde 2'inci yıla giriyoruz. 2 yıldan beri bizim bir çığlığımız var. Cumhurbaşkanımız'dan bir tek isteğimiz var. O da sivil şehitlik verilmesidir. Bizler memleket sevdalısı insanlarız. Üzerimize füzeler düşmesine rağmen memleketimizin tek bir toprağın bile vazgeçmeyiz. Bu süreçte vatanımızı, evimizi toprağımızı bırakarak hiçbir yere gitmedik. Eşimizi, çocuğumuzu, yakınımızı kaybetmemize rağmen memleketimizi bırakıp gitmedik. Suriye'den atılan roketlerin arkasında DEAŞ var dediler, arkasında kim var bilmiyoruz. Olayın aydınlanmasını istiyoruz. Resmi olarak şehitliğimizi istiyoruz. Olayların arkasında kim var kim yok bizler bilmiyoruz.. Sadece gazete manşetlerinde "FETO nokta verdi, DEAŞ Kilis'i vurdu" gibisine haberleri okuduk. Bizlerin canı yandı, bu nedenle hak ettiğimiz şehitliğimizi istiyoruz" dedi.

Korkunç anları anlattı

Roketli saldırıda yaralanan Cuma Arslan ise 2016 yılı Nisan ayının 11'inde akşam üzere bomba düştüğünü görünce dışarı çıktığını ifade ederek, yaralandığı günü yaşadığı korkunç anları anlattı. Arslan, "Dışarı çıktığımda üzerimize bir bomba daha düştü. Her taraf toz duman oldu. Yere düşmüşüm, komşumla beraber yere düşerek yaralandık. Kolumda sıcaklık his ettim, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Aynı zamanda kalbimin üzerinden yaralanmıştım. Daha sonra Gaziantep'te çeşitli ameliyatlar oldum. Şimdi parmaklarım hafiften oynatabiliyorum. Ama bileğim çalışmıyor. Parmaklarım iş göremiyor. Devletimizden istediğimiz şudur, bizlere sahip çıkmasını bizlere diğer şehit ve gazilere tanınan hakların sivil şehit ve gazilik hakkımızın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Eşi Hatice Evran'ı kaybeden Hikmet Evran, "Eşim benim yanımdaydı, bahçede oturuyorduk. Bomba geldi, mermi sırtından girdi, ön taraftan çıktı. Göğsünü patlattı. Yere düştü. Bir daha kalmadı. Böyle acılar yaşadık, bu acılara şahit olduk. Biz sadece Cumhurbaşkanımızdan şehitlik verilmesini istiyoruz" dedi.

Babasını Abdullah Kaçan'ı roketli saldırıda kaybeden Mehmet Sercan Kaçan, "Cumhurbaşkanım'dan sadece şehitlik istiyorum. Yaklaşık babam öleli 1.5 yıl oldu. Bana diyorlar ki 'dik dur.' direk bile dik durunca paslanır eğilir. Biz dik duruyoruz ama en azından babama şehitlik verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kilis'e sınırın Suriye tarafından 18 Ocak 2016 tarihinden sonra 95 roket atılmış, roketli saldırılarda 13'ü Türk vatandaşı, 11'i de Suriye uyruklu, biri polis olmak üzere toplam 25 kişi hayatını kaybederken, 109 kişide yaralanmıştı.