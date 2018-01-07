Deaş'ın Roket Saldırılarında Yaralananlar, Yaşadıklarını Anlattı

Suriye'den Kilis'e terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırılarda yaralanan 109 kişi ile hayatını kaybeden 23 kişinin yakınları, saldırının yıl dönümü öncesinde yaptıkları açıklamada sivil şehitlik ve gazilik unvanlarının verilmesini istiyor.



Roketli saldırının yıl dönümü öncesi şehit yakınları ve gaziler, dernek binasında bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Roketli saldırıda annesini kaybeden Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, saldırı sonrasında büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyerek, sivil şehitlik ve gazilik unvanı verilmesini istiyor.



Süreçte siyasilerin söz vermesine rağmen henüz bu unvanı alamadıklarını vurgulayan Demir, "18 Ocak tarihinde 2'nci yıla giriyoruz. 2 yıldan beri bizim bir çığlığımız var. Cumhurbaşkanımızdan bir tek isteğimiz var. O da sivil şehitlik verilmesidir. Bizler memleket sevdalısı insanlarız. Üzerimize füzeler düşmesine rağmen memleketimizin tek bir toprağından bile vazgeçmeyiz. Bu süreçte vatanımızı, evimizi toprağımızı bırakarak hiçbir yere gitmedik. Eşimizi, çocuğumuzu, yakınımızı kaybetmemize rağmen memleketimizi bırakıp da gitmedik. Suriye'den atılan roketlerin arkasında DEAŞ var dediler, arkasında kim var bilmiyoruz. Olayın aydınlanmasını istiyoruz. Resmi olarak şehitliğimizi istiyoruz. Olayların arkasında kim var kim yok bizler bilmiyoruz. Sadece gazete manşetlerinde 'FETÖ nokta verdi, DEAŞ Kilis'i vurdu' gibisine haberleri okuduk. Bizlerin canı yandı, bu nedenle hak ettiğimiz şehitliğimizi istiyoruz" dedi.



Korkunç anları anlattı



Roketli saldırıda yaralanan Cuma Arslan ise 2016 yılı Nisan ayının 11'inde akşam üzeri bomba düştüğünü görünce dışarı çıktığını ifade ederek, yaralandığı günü, yaşadığı korkunç anları anlattı. Arslan, "Dışarı çıktığımda üzerimize bir bomba daha düştü. Her taraf toz duman oldu. Yere düşmüşüm, komşumla beraber yere düşerek yaralandık. Kolumda sıcaklık hissettim, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Aynı zamanda kalbimin üzerinden yaralanmıştım. Daha sonra Gaziantep'te çeşitli ameliyatlar oldum. Şimdi parmaklarımı hafiften oynatabiliyorum. Ama bileğim çalışmıyor. Parmaklarım iş göremiyor. Devletimizden istediğimiz şudur, bizlere sahip çıkmasını, bizlere diğer şehit ve gazilere tanınan hakların sivil şehit ve gazilik hakkımızın verilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Eşi Hatice Evran'ı kaybeden Hikmet Evran ise, "Eşim benim yanımdaydı, bahçede oturuyorduk. Bomba geldi, mermi sırtından girdi, ön taraftan çıktı. Göğsünü patlattı. Yere düştü. Bir daha kalmadı. Böyle acılar yaşadık, bu acılara şahit olduk. Biz sadece Cumhurbaşkanımızdan şehitlik verilmesini istiyoruz" dedi.



Babası Abdullah Kaçan'ı roketli saldırıda kaybeden Mehmet Sercan Kaçan da, "Cumhurbaşkanımdan sadece şehitlik istiyorum. Yaklaşık babam öleli 1.5 yıl oldu. Bana diyorlar ki 'dik dur.' Direk bile dik durunca paslanır eğilir. Biz dik duruyoruz ama en azından babama şehitlik verilmesini istiyorum" diye konuştu.



Kilis'e sınırın Suriye tarafından 18 Ocak 2016 tarihinden sonra 95 roket atılmış, roketli saldırılarda 13'ü Türk vatandaşı, 11'i de Suriye uyruklu, biri polis olmak üzere toplam 25 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi de yaralanmıştı. - KİLİS