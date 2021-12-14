DEAŞ'ın para transferi iddianamede

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Deaş'ın para transferlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla 21 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt hesap hareketlerinin 10'larca milyon doları bulduğu belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 3'ü firari, 18'i tutuksuz sanık hakkında, "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ile "ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklardan H.L. hakkında Suriye'de terör örgütü adına "sorgucu" olduğu iddialarıyla ilgili de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından terör örgütü Deaş'a finansal destek sağlama, temin etme ve lojistik destek sağlama gibi suç şüphesiyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı ile yapılan müzakere ve yazışmalardan, Türkiye'de bulunduğu iddia olunan "Al-Khalid Exchange" ve "Al-Hebo Jewelry" isimli şirketler ile firari sanıklardan Muhammed Ali H'nin gerekli izin ve sermaye yükümlülükleri olmaksızın faaliyet gösterdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

MASAK raporunun da yer aldığı iddianamede, "Bilirkişi heyetince tespit edilen hususlar, MASAK Başkanlığı tarafından düzenlenen Mali Analiz Raporu'ndaki tespitler ışığında değerlendirildiğinde, başkaca bir şirkete ortaklığı bulunmayan ancak banka hesaplarında çok yüksek hacimlerde parasal hareket bulunan şirket ortaklarının herhangi bir mal veya hizmet alım satım bildirimi olmayan, sürekli zarar eden, aktifine kayıtlı herhangi bir stok, demirbaş veyahut maddi duran varlığa sahip olmayan, yasal kayıtlarında banka hareketi ve ticari mal veya hizmet alım satımına ilişkin kaydı bulunmayan şirketin, paravan bir şirket olarak kullanıldığı kanaatini uyandırmıştır." ifadeleri yer aldı.

100 milyon doları geçen para trafiği

İddianamede, şüphelilerin, herhangi bir şirkette ortaklık payı olmadan hesaplarında yüksek tutarlı transferler gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulanarak, "Ele geçirilen ajandanın tercümesinde, şahsın adeta bir organizatör gibi Türkiye, Irak ve Suriye'ye 10'larca milyon doları bulan, birim ifade edilmeyen tutarların da USD olduğu varsayılırsa 100 milyon USD'yi geçen bir para trafiğini yönettiği, yapılan transferlerin çoğu zaman Meyadin, Rakka ve Musul'a yapılmasının Muhammed Ali H'nin DEAŞ para trafiğini yöneten önemli biri olduğunu açıkça gösterdiği anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, "Tüm soruşturma kapsamında elde edilen deliller gözetildiğinde şüphelilerin Gaziantep'te bulunan şirketlerini, iş yerlerini kullanarak illegal 'hawala para transfer zinciri/ kuryeciliği' işiyle Irak veya Suriye ülkeleri civarına nakit para göndererek veya hesaplarına nakit yatırdıkları tutarları farklı lehdarlara ve ayrıca DEAŞ silahlı terör örgütüne para transferi sağladıkları anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede adı geçen bazı firmaların da aralarında yer aldığı ve terör örgütüne maddi, teknolojik, finansal ya da finansal olmayan destek ve hizmet sağladıkları gerekçesiyle 29 Ekim'de bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulmuştu.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet