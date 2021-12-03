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DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
DEAŞ'ın Mahmur'da düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Terör örgütü Deaş'ın, Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde düzenlediği saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav yaptığı yazılı açıklamada, Mahmur ilçesinde düzenlen saldırıda, 10'u Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge, 3'ü sivil olmak üzere 13 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bir Peşmergenin de yoğun bakımda olduğunu aktaran Hoşnav, "Bunlar bölgelerdeki güvenlik boşluğundan kaynaklanıyor. Bu bağlamda uluslararası koalisyonun desteğiyle acilen Peşmerge ile Irak güçleri arasında iyi bir güvenlik koordinasyonunun sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Peşmerge Komutanı Nejat Hule, Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna yaptığı açıklamada, Mahmur'un Karaçuğ bölgesindeki Nazikend köyünde Peşmergelerin DEAŞ tarafından kurulan pusuya düştüğünü söylemişti.

Hule, çıkan çatışma sonucu 7 Peşmergenin ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 Peşmerge ölmüş, 4 Peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 Peşmergenin, kurtarılamadığı açıklanmıştı.

29 Kasım'da Kifri ilçesine düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 Peşmergenin öldüğü, 3 Peşmergenin yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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