DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın Libya'da faaliyet gösteren üst düzey isimlerinden Mübarek el-Harmi yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Libya'da faaliyet gösteren üst düzey isimlerinden Mübarek el-Harmi yakalandı.

Libya hükümetine bağlı terörle mücadele birimi Ortak Operasyon Güçlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Harmi'nin yanındaki 2 örgüt mensubu ile ülkenin batısındaki Beni Velid kentinde düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Afrika'daki terör ağında önemli bir isim olduğu kaydedilen Harmi'ye yönelik operasyonun Libya Başsavcılığının koordinasyonunda yürütüldüğü bilgisi verildi.

Öte yandan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harmi'nin tutuklanmasını "büyük başarı" olarak niteledi.

Dibeybe, "DEAŞ'ın elebaşılarından Mübarek el-Harmi'nin tutuklanması, Ortak Operasyon Güçlerine bağlı güvenlik güçlerimiz ve yiğit gençlerimizin büyük bir başarısıdır. Terörle mücadele, sevgili vatan topraklarımızın her yerinde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

AA, Fransız şirketi Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı
AA, Fransız şirketi Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı
Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
Bahçeli'nin taklidini yapan komedyen Yunus Yuva olumsuz yorumlar sonrası sessizliğini bozdu
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Şeyma Subaşı Derya Baykal Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Öztürk Umut Meraş Abdullah Avcı Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DEAŞ'ın Libya'daki üst düzey sorumlusu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:58:30. #1.16#

title