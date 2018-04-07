Deaş'ın Kuzey Afganistan Liderlerinden Hikmet Öldürüldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Darzab ilçesinde düzenlenen hava saldırısında örgütün bölge liderlerinden Kari Hikmet öldürüldü.

Cüzcan Emniyet Müdürü Fakir Muhammed Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan hava kuvvetlerinin, Derzab'ın Bibi Meryem bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıda, örgütün kuzey Afganistan liderlerinden Kari Hikmet'in öldürüldüğünü ifade eden Cüzcani, operasyon sonucu örgüt kontrolündeki bazı bölgelerin de geri alındığını belirtti.

Cüzcani, saldırıda ayrıca ikisi yabancı 3 DEAŞ teröristinin de öldürüldüğünü kaydetti.