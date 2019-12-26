DEAŞ'ın Konya'daki eylem planı çökertildi: 8 gözaltı

26.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:32

Konya polisi e-posta ihbarları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne para ve eleman temin eden aynı zamanda yer ve keşif yaparak eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen örgüt üyesi 8 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Firari olan 1 kişinin ise arandığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Konya Emniyet İl Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan e-posta ihbarları değerlendirmeye alındı. E-posta ihbarlarıyla gönderilen dökümanların, DEAŞ terör örgütü adına Konya'da faaliyet gösteren örgüt mensupları ile çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları arasındaki yazışmalar olduğu belirlendi. Yazışmaların genel olarak DEAŞ terör örgütüne eleman, para malzeme ve malzeme temin ve aktarım hususlarına ait bilgiler olduğu ve Konya'da yapılması planlanan eylem ile ilgili yer ve o yerin keşif çalışmaları hakkında bilgiler olduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 9 kişiden 8'i polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere ve örgütsel dökümanlara el konuldu. Polis, adresinde bulunamayan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Kaynak: İHA