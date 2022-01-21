DEAŞ'ın keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı - Haberler
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DEAŞ'ın keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı

DEAŞ'ın keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde keskin nişancısı yakalandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün sözde keskin nişancısı yakalandı.

Örgüt adına sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen M.İ.Y.; Kırşehir'deki, ikametinde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Emniyette ifadesi alınan M.İ.Y.'in DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgüt adına keskin nişancılık yaptığı belirtildi. DEAŞ adına infaz yapan ve polis tarafından infaz görüntüleri de bulunan M.İ.Y., emniyetteki ifadesinin ardından Kırşehir'de adli mercilere sevk edildi.

Polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. - KIRŞEHİR

DEAŞ'ın keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı

DEAŞ'ın keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı

DEAŞ'ın keskin nişancısı Kırşehir'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haber

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