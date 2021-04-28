DEAŞ'ın kanlı eylem videolarındaki 4 kişi yakalandı
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DEAŞ'ın kanlı eylem videolarındaki 4 kişi yakalandı

DEAŞ'ın kanlı eylem videolarındaki 4 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki eylemlerinde kafa kesme, bombalama, silahlı saldırı eylemlerine katıldıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Sakarya'da düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki eylemlerinde kafa kesme, bombalama, silahlı saldırı eylemlerine katıldıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi olan şahısların ilde olduğunu tespit ederek takip başlattı. İnceleme sonrasında şahısların ikametlerini belirleyen ekipler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1' Suriye, 3'ü Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların yapılan incelemelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde Suriye ve Irak'ta faaliyetlere katıldıktan sonra Türkiye'ye geldikleri, ülke içinde bulunan diğer terör örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edildi. Şahısların, terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla örgüt mensupları tarafından hazırlanan ve terör örgütünün gerçekleştirdiği infaz, canlı bomba, kafa kesme, silahlı saldırı, fedai saldırılarını içeren eylem görüntülerinin bulunduğu videolarda görüntüleri belirlendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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