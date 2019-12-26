DEAŞ'ın izlerinin silindiği El-Bab'da örnek davranış

26.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:07

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ'ten arındırılan El-Bab'ta, üniversite öğrencileri down sendromlu çocuklara keyifli anlar yaşattı.



Fırat Kalkanı Herakatı'yla terör örgütünden temizlenen El-Bab'ta hayat normale dönerken, bölgedeki eğitim ve öğretim ise Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla sürdürülüyor. Gaziantep Üniversitesine bağlı El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, toplumsal duyarlılık projesi kapsamında bölgede Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti. İİBF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, fakültedeki öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen ziyarette, üniversite öğrencileri down sendromlu çocuklara keyifli anlar yaşattı.



İktisat, İşletme, uluslararası ticaret ve lojistik bölümlerinden toplam 120 öğrencinin katıldığı programda üniversiteli öğrenciler, çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıttı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğrenciler down sendromlu çocukların yüzlerine çeşitli şekiller çizerek boyama yaptı. Gönüllerince eğlenen küçük çocuklar, ağabey ve ablaları ile birlikte çeşitli oyunlar oynadı. Gün boyu süren etkinliğin sonunda, Suriyeli üniversite öğrencileri ve down sendromlu çocuklar birbirleri ile vedalaşarak ayrıldı.



Etkinlikle ilgili bilgi veren dekan Prof. Dr. Aslan, "Fakültede eğitim gören öğrencilerimize toplumsal duyarlılık bilinci aşılamaya yönelik bir faaliyet gerçekleştirildi. Hem öğrencilerimiz hem de down sendromlu çocuklar, sıra dışı bir gün geçirdikleri gibi toplumun parçası olduklarını yakından hissettiler. Hayatın daha kolay hale getirilmesi için herkesin bir şeyler yapabileceği gerçeğini de göstermiş olduk. Artık üniversitemiz ve etkinliklerimiz bölge insanı tarafından da kabul görüyor" diye konuştu. - EL BAB

Kaynak: İHA