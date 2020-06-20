DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu tutuklandı
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu M.E.A., tutuklandı.
20.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:52
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu M.E.A., tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; M.E.A., polis operasyonu ile gözaltına alındı. Sorgulamasında terör örgütü DEAŞ içerisinde istihbarat sorumlusu olarak 'Ebu Katade Ken Safra' kod adını kullandığı belirlenen M.E.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA