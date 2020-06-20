DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu tutuklandı GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu M.E.A., tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu M.E.A., tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; M.E.A., polis operasyonu ile gözaltına alındı. Sorgulamasında terör örgütü DEAŞ içerisinde istihbarat sorumlusu olarak 'Ebu Katade Ken Safra' kod adını kullandığı belirlenen M.E.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA