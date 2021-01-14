DEAŞ'ın intihar saldırısı önlendi, canlı bomba teröristlerin kanında uyuşturucu tespit edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından özgürleştirilen Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan hastaneye yönelik intihar eylemi düzenlemek isteyen DEAŞ'lı 2 terörist güvenlik güçlerince engellendi. Eylem yapmaları son anda engellenen 2 canlı bombanın yapılan tahlillerinde ise kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu tespit edildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus kenti, 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırıldı. Altyapı ve üst yapı çalışmaları ile güvenli hale getirilen ve zaman zaman DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin hedefinde olan Cerablus'ta son olarak salı günü DEAŞ'lı 2 teröristin düzenlemek istediği canlı bomba eylemi, yerel güvenlik güçlerince engellendi.

HASTANEYİ HEDEF ALDILAR

İsimleri açıklanmayan Suriye uyruklu DEAŞ'lı 2 canlı bomba, salı günü saat 14.45 sularında Cerablus Hastanesi'ne geldi. Üzerlerinde bomba düzenekleri bulunan yelekleri giymiş olan ve kaban ile kapatan 2 canlı bomba, hastanede görevli yerel kolluk kuvvetlerince fark edildi. İntihar eylemi son anda engellenen ve yerel güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı 2 terörist gözaltına alındı. DEAŞ'lı teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; 1 adet fünye düzenekli canlı bomba yeleği, 1,5 kilo civarında TNT ile bu TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilo civarında demir bilye ve düzeneğe ateşlemeyi sağlaması amacıyla bağlanmış 1 metre infilaklı fitil ile 1 el bombası fünyesi bulundu.

KANLARINDA YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan DEAŞ'lı teröristler, etkisiz hale getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. İki teröristin yapılan tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Canlı bomba eylemi öncesi uyuşturucu kullandığı ortaya çıkan DEAŞ'lı teröristlerin saldırı talimatını kimden aldıklarına yönelik sorgulanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ