Son dakika haberleri... DEAŞ'ın İngilizce listesindeki sözde askerleri Afyon'da yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: DEAŞ'ın İngilizce listesindeki sözde askerleri Afyon'da yakalandı DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu iki kişi adliyeye sevk edildi Afyonkarahisar'da polis tarafından terör örgütüne DEAŞ'a yönelik özel harekat polisi destekli yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2...

DEAŞ'ın İngilizce listesindeki sözde askerleri Afyon'da yakalandı

DEAŞ operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu iki kişi adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından terör örgütüne DEAŞ'a yönelik özel harekat polisi destekli yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların Suriye DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen İngilizce hazırlanan listede isimlerinin karşısında soldier (sözde asker) yazdığı belirtildi.

Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde dün eş zamanlı olarak yapıldı. Suriye/Haseke-Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen isim listesi ele geçirildiği bildirilmiş, söz konusu liste üzerinde yapılan incelemede Afyonkarahisar'a örgüt mensubu olduğu iddia edilen iki kişinin Afyonkarahisar'da olduğu tespit edildi. Kent merkezinde özel harekat polisi destekli eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Vajdi Jwair Hussein Al-Anı ve Dhaher Hasan Mohammed gözaltına alındı. Ele geçirilen listenin İngilizce olduğu ve isimlerinin karşısında asker anlamına gelen soldier yazdığı öne sürüldü. Şahısların savcılık sorgularının ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN