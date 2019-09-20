Deaş'ın infazcısı adliyeye sevk edildi - ek
İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş (2)
İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve bir göçmen grubunun içine karışarak Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından, yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Muhammed...
İzmir'de yakalanan DEAŞ infazcısı, göçmen grubuyla Türkiye'ye girmiş (2)
İzmir'de, DEAŞ terör örgütünün kanlı infazlarını gerçekleştiren ve bir göçmen grubunun içine karışarak Türkiye'ye giriş yaptığının belirlenmesinin ardından, yurt dışına çıkma hazırlığındayken yakalanan Muhammed Ramadan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette, tercüman eşliğinde ifadesi alınan Ramadan, adliyeye sevk edildi.