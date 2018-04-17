Sakarya'da DEAŞ'ın 'İnfaz Timi' Üyeleri Yakalandı

Sakarya'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütün Irak'ta faaliyet gösteren 'infaz timi' üyesi 4 kişi yakalandı.

'İNFAZ TİMİ'NE MENSUP 4 TERÖRİST YAKALANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bir süredir aranan 4 kişinin yeri tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta infaz eylemleri yürüten 'infaz timi' üyesi olduğu belirlenen 2'si Irak, 2'si Suriye uyruklu olan şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 3'ü erkek 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.