DEAŞ'ın infaz timi mensubu İzmir'de yakalandı

19.09.2019 21:36

DEAŞ terör örgütü adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen zanlı, İzmir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün infaz timi mensubu olduğu bildirilen ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan zanlı Muhammed Ramadan'ın İzmir'de olduğunu belirledi.

Buca ilçesinde bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA