Son dakika haber: DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi
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Son dakika haber: DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 1 Türk güvenlik görevlisi ile 1 Suriye yerel polisi Türkiye'ye getirildi.

Suriye'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 1 Türk güvenlik görevlisi ile 1 Suriye yerel polisi Türkiye'ye getirildi.

Bugün akşam saatlerinde El Bab ilçe merkezinde terör örgütü DEAŞ'a ait hücre evine Suriye yerel polisi ile Türk güvenlik güçleri operasyon düzenledi. Operasyonu far eden DEAŞ'lı terörist üzerindeki bombayı patlatması sonucu 2 Suriye yerel polisi şehit oldu. Patlama esnasında 1 Türk güvenlik görevlisi ile 3 Suriyeli polisi yaralandı. Türk güvenlik görevlisi ile durumu ağır olan Suriye yerel polisi Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı. - KİLİS

Son dakika haber: DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi
Son dakika haber: DEAŞ'ın hücre evine düzenlenen operasyonda yaralanan 2 kişi Türkiye'ye getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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