DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı - Haberler
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DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıkları ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 19 şüpheliyi yakalamak için Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifresine yönelik operasyonlarda, 19 şüpheliden 16'sı yakalandı. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı

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AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri

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