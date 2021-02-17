DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı
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DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı

17.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:49
DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi Filistin uyruklu H.A (26) yakalanarak, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi Filistin uyruklu H.A (26) yakalanarak, gözaltına alındı. Hacker olduğu ve ele geçirdiği sosyal medya hesaplarından örgüt adına yazışmalar yaptığı saptanan H.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Filistin uyruklu H.A.'nın Zafer Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Jandarma ekipleri, 10 Şubat günü, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda H.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Kayseri'ye gittiği tarihlerde kaldığı evde de arama yapıldı.

Hacker olduğu ve ele geçirdiği sosyal medya hesaplarından örgüt adına görüşmeler yaptığı iddia edilen H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


- Manisa
DEAŞ'ın Filistin uyruklu hacker'ı Manisa'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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