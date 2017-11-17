Irak Ordusu, DEAŞ'ın Elindeki Son Kasabayı Geri Aldı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son kasaba olan Rava da geri alındı.
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son kasaba Rava'nın geri alındığı bildirildi.
DEAŞ'IN SON TOPRAĞI DA ALINDI
DEAŞ'a karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordu birlikleri ve yerel aşiret güçleri, Rava'nın tamamını DEAŞ'tan geri aldı ve oradaki kamu binalarına Irak bayrağını astı." ifadesini kullandı.
Ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı Rava, DEAŞ'ın elinde bulunan son bölge olarak biliniyordu.