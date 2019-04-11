Deaş'ın Düğün Saldırısı Davasının Gerekçeli Kararı Hazırlandı

RAMAZAN KAYA - Gaziantep'te DEAŞ terör örgütünün sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, 7 sanığın 58'er kez, 1 sanığın da 61 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildiği davanın gerekçeli kararında, saldırının amacı, hedefi ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Gerekçeli kararda, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin detaylı bilgiler aktarıldı.

Kararda, 16 Ekim 2016'da polis ekiplerince girdiği silahlı çatışma sonucunda ölü ele geçirilen, terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael'in, Suriye'de bulunan "Abdurrahman" isimli şahıs ve diğer örgüt yöneticilerinden aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda, sansasyonel eylem yapmaya karar verdiğine dikkat çekildi.

Cebael'in, bu durumu emri altındaki sanıklar Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşkeroğlu, Ali Çalıkuşu, Hacı Polat, Hasan Uzun ve Mehmet Karakurt ile paylaştığı ve eylemin düzenlenebileceği yerlerin araştırılmasını kararlaştırdıklarına işaret edilen kararda şu bilgilere yer verildi:

"Birlikte istişare ettikleri ve planlamış oldukları bu eylemi hayata geçirmek için gerekli silah, cephane, bomba malzemesi vs lojistik eşyaları bir merkezde toplama kararına vardılar. Bu amaçla sanıklardan Mehmet Şahin Erğan'a bir depo kiralaması talimatı verildi. Kiralanan depoda sanıklar Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Hacı Polat, Hasan Uzun ve Mehmet Karakurt, yapılacak bombalı eylemde kullanılacak mühimmat ve bomba malzemelerini zaman zaman buraya götürerek depo etti. Sanıklardan Ahmet Köşgeroğlu, hazırlanacak canlı bomba yeleğine, tesirini artırmak amacıyla eklenmesine karar verilen demir blokları, buraya istif etti. Bu arada canlı bomba eyleminde yer alacak şahıs, Mehmet Kadir Cebael ile irtibat halindeydi."

Patlamadan yaklaşık bir ay önce, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen 20-25 yaşlarında atletik yapılı, sık saçlı eylemcinin, Mehmet Kadir Cebael'in ikametine götürüldüğü, bu kişinin yaklaşık bir ay kadar burada kaldığı, bu süre içinde Cebael tarafından eylemi gerçekleştiren şahsın ideolojik açıdan eğitime tabi tutulduğu belirtildi.

Aynı dönemde hedef alınacak yer ve kitlenin tespiti ile olayda kullanılacak canlı bomba yeleğinin hazırlanması işlemine girişildiğine dikkat çekilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar tarafından, Akdoğan ailesince 20 Ağustos 2016'da Beybahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilecek düğün-nişan merasimi hedef olarak belirlendi. Depoda bulunan mühimmat ve bomba malzemesi hazırlanmaya başlandı. Etkisinin artırılması amacıyla buraya bırakılan demir bloklar küçük parçalar halinde kesilerek şarapnel niteliğine kavuşturuldu. Bu şekilde hazırlanan canlı bomba yeleği, Cebael'in adresine götürüldü. Cebael, canlı bomba yeleğini eylemciye giydirdi, bombanın nasıl patlatılacağı konusunda ona emir ve talimatlar verdi. Ayrıca ateşleme fünyesine bastığı sırada bombanın ve bu bombaya eklenen demir parçalarının şarapnel etkisinin daha da artması için kollarını yukarıya kaldırması gerektiği söylendi. Eylem saatinin yaklaşmasına müteakip Cebael'in adresinde bulunan canlı bomba eylemcisi, sanıklardan Ali Çalıkuşu tarafından alınarak düğün mahalline yakın bir yere götürüldü. Burada beklemekte olan diğer sanıklar Hacı Polat ve Hasan Uzun'a teslim edildi. Bu sanıklar tarafından da toplanan kalabalığa yakın bir yere doğru götürülüp bırakıldı. Akabinde eylemci bir şeyler mırıldanarak kalabalığa doğru yürümeye başladı. Kalabalığın yanına geldiği esnada da kollarını yukarı kaldırmak suretiyle ateşleme butonuna basıp bombayı patlattı. Patlamadan sonra sanıklardan Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Kadir Cebael'in yanına giderek, olayda hayatlarını kaybeden çocuk ve yetişkinleri kastederek '57 ölü var' şeklinde sonuç bildirdi."

3 polis şehit olmuştu

İlk bombalama olayından sonra yine Mehmet Kadir Cebael'in emir ve talimatları doğrultusunda aynı depodaki bombalardan bir kısmının Nizip ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nde bulunan bir fıstık tarlasına götürülüp gömüldüğü kaydedilen gerekçeli kararda, sanık Mehmet Şahin Erğan ve diğer sanıklar tarafından Gaziantep Asri Mezarlığı 3. Kapı girişine yakın bir mezarlığa saklanan başka bir bombanın yerinin ve resminin Mehmet Kadir Cebael tarafından Suriye'nin Rakka bölgesinde bulunan "Abdurrahman" isimli örgüt üyesine iletildiği anlatıldı.

Bu şahısla irtibat halinde bulunan sanık Abdurrahman Alnajjar'ın da Rakka bölgesinde bulunan "Abdurrahman" isimli örgüt üyesinden aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda mezarlığa giderek daha önce buraya gömülmüş olan bombayı bulunduğu yerden çıkartarak, Güneykent Mahallesi'nde bulunan örgütün hücre evinde, kendisini patlatmak suretiyle ölü olarak ele geçirilen örgüt üyesi Ebu Yusuf kod isimli Muhammed Şerif'e teslim ettiği anlatılan gerekçeli kararda, şöyle devam edildi:

"Düğün merasiminde meydana gelen bombalama olayından sonra harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlileri, örgüt üyesi Ebu Yusuf kod isimli Muhammed Şerif'in, Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir hücre evinde bulunduğunun saptanması üzerine, bu yere operasyon düzenledi. Muhammed Şerif'in, kolluk görevlilerinin geldiğini fark etmesi üzerine, Abdurrahman Alnajjar tarafından kendisine getirilen ve ikamete saklanan bombayı patlatmasıyla, operasyonda görev alan polis memurlarından Hüseyin Cengiz, İlhan Güleç ve Yaşar Polat şehit oldu, aynı operasyonda görev alan Sırrı Erdoğan, Muhammed İlker Küçüktaş, Recep Küçük, Cemil Demirel, Hacı Kaya, Mehmet Uyar, Berat Türe, Hasan Bozoğlan ve Abdullah Sertkaya isimli polisler ise yaralandı. Bu patlamadan birkaç saat sonra, Beybahçe Mahallesi'nde düzenlenen düğünde meydana gelen patlamanın emir ve talimatçısı olduğu saptanan Mehmet Kadir Cebael'in hücre evine düzenlenen operasyonda sanık Cebael'in ölü olarak ele geçirildiği anlaşıldı."

Olay

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2016'da, terör örgütü DEAŞ'ın, sokak düğününü hedef alan bombalı saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 57 kişi yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında 16 Ekim 2016'da hücre evine düzenlenen operasyonda, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve "canlı bomba" hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael, Şehitkamil ilçesinde saklandığı evde operasyonla etkisiz hale getirilmiş, aynı gün başka bir canlı bombanın ise üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polis şehit olmuştu.

Gaziantep'te 12 sanık hakkında açılan ve kamu güvenliği gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilen davada, mahkeme heyeti, sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'na "anayasayı ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Heyet, 57 kişinin ölümü ve sonrasında 3 polisin şehit edilmesi olaylarına ilişkin de "kasten öldürme" suçundan sanık Abdurrahman Alnajjar'ı 60 kez, diğer sanıklar Ahmet Köşgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Mehmet Şahin Erğan, Ali Çalıkuşu ve Mehmet Çalıkuşu'nu ise 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Ayrıca 8 sanığı, terör saldırısında 87 kişinin yaralanması nedeniyle de "öldürmeye teşebbüs" suçundan her bir yaralı için 18'er yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Yunus Sarı ve Enes Karataş'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9'ar yıl hapis cezası verirken, sanıklar Fadile Cebael ve çocuk sanık H.N.C'nin delil yetersizliğinden beraatına karar vermişti.

Kaynak: AA