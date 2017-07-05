Deaş'ın Canlı Bomba Hücresi Çökertildi (3)

8 KİŞİ TUTUKLANDI



Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskında yakalanan aralarında örgütünün sözde 'Adana emiri' olan A.Ç.'nin de bulunduğu 2'si çocuk 12 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme, 8 şüpheliyi tutuklanırken aralarında A.Ç. ile Mahmut Kılıçarslan'ın da bulunduğu 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca serbest bırakılan Endonezyalı kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.