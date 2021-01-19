DEAŞ bombacısının eylem hazırlığı gerekçeli kararda yer aldı

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ üyesi Emrullah A'ya verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile MİT'in Malatya ve Bingöl'de 30 Ekim 2019'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan sanığın 5 yıl önce Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı ve örgüt tarafından eylem yapması için Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

SİYASİ PARTİLERİN BİNALARINDA KEŞİF YAPMIŞ

TELEGRAM UYGULAMASINDA SALDIRI PLANLARINI PAYLAŞMIŞ

TELEFONUNDA DEAŞ'IN ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM PROGRAMI ÇIKTI

Akçadağ ilçesinde hücre evi olarak kullanılan bir çiftlikte örgütçe özel oluşturulan ekip tarafından korunan ve bomba yapımı ile silah kullanma eğitimi alan sanığın Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı siyasi partilerin binalarına yönelik keşif yaptığı ifade edilen kararda, Emrullah A'nın cep telefonunda ele geçirilen dokümanlar da yer buldu.Görüntü inceleme ve tespit tutanaklarının da yer aldığı gerekçeli kararda, sanığın telefonunda terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Telegram uygulamasında "Analiz Savaşları" adlı kanaldan "Yapacağınızı Yapın" hashtag ile yayınlanan ve İstanbul'da çekildiği değerlendirilen 13 saniyelik videoda bir kamu kurumu ve devamında bir polis aracının görüntüsünün yer aldığı, kanal yöneticilerince "Ninova" adlı kanaldan İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi arka fona alınarak "Bir gün gelir bir gün kalır" yazılı fotoğraf yayınlandığı, bu şekilde DEAŞ mensuplarınca özellikle İstanbul başta olmak üzere metropol illerde intihar saldırısı tarzında eylemler gerçekleştirilebileceklerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Sanığın cep telefonunda yapılan incelemeye göre, DEAŞ'ın örgüt içi iletişimi sağladığı "threema work" isimli programı kullandığı, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye destek veren birçok sayfayı takip ettiği vurgulanan kararda, Emrullah A'nın "Emre T." sahte ismiyle İstanbul'un Ümraniye ilçesinde pansiyonda kaldığı, İstanbul, Bursa ve Antalya'da kiralık ve günübirlik ev aradığı, Wi-Fi geçmişinde Ümraniye'deki pansiyon ile İzmir'de bir kafenin bilgilerinin çıktığı belirtildi.

Emrullah A'nın, dosya kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Y.S'ye verdiği flash disk içerisinde, CIA, Mossad ve KGB gibi gizli istihbarat servislerinin koyduğu kural ve uyguladığı yöntemlere ilişkin bilgilerin bulunduğu belirtilen gerekçeli kararda, bu diskte askeri araç, bina, savaş aletleri gibi hedeflere yapılacak saldırılarda ne kadar patlayıcı yerleştirileceği, hedeflerin en kısa sürede nasıl imha edileceği hususlarının detaylı ve profesyonelce anlatıldığına ilişkin bilgiler yer aldı.

"YAPACAĞINIZI YAPIN" TALİMATI

Gerekçeli kararda, "Sanığın eylem hazırlığı nedeniyle Türkiye'nin büyük illerine gittiği, bu hareketinin terör örgütü DEAŞ'ın o dönem elebaşı Bağdadi'nin tüm örgüt üyelerine yönelik sosyal medyadan 'yapacağınızı yapın' şeklindeki talimat tarihi ile uyumlu bulunduğu, bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde sanığın DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu kanaatine varılmıştır." değerlendirmesi paylaşıldı. Emniyet ve MİT'in 30 Ekim 2019'da Bingöl ve Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyonunda örgütün "bombacısı" olduğu iddiasıyla aralarında Emrullah A'nın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emrullah A, Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Kasım 2020'de "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik