DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı (2)
5 KİŞİ TUTUKLANDIDüzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.
09.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:23
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Düzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan A.H.'nin örgütün bomba uzmanı olduğu, S.M.'nin üst düzey yönetici konumunda olduğu, A.A, S.A ve N.N.'nin ise savaşçı olarak adlandırıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA