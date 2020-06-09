DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı (2) 5 KİŞİ TUTUKLANDIDüzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI Düzce'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan A.H.'nin örgütün bomba uzmanı olduğu, S.M.'nin üst düzey yönetici konumunda olduğu, A.A, S.A ve N.N.'nin ise savaşçı olarak adlandırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA