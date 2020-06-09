DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı
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DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı

DÜZCE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve üst düzey yöneticisinin de bulunduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ'ın bomba uzmanı ve yöneticisinin de aralarında olduğu 7 kişiye gözaltı
09.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:52

DÜZCE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün bomba uzmanı ve üst düzey yöneticisinin de bulunduğu belirtilen 7 kişi gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği, daha sonra kaçarak Düzce'ye yerleştikleri öne sürülen 22 kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonrası 7 kişinin bağlantıları belirlendi. Operasyonda örgüt içerisinde bomba imha uzmanı, üst düzey yönetici ve savaşçı olarak adlandırılan yabancı uyruklu A.H., A.H., S.M., N.N., N.A., S.A. ve A.A. gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden birinin görme engelli, 2 kişinin ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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