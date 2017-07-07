Deaş, İmam Garbi'ye Saldırdı, İki Gazeteci Öldü

DEAŞ militanları Musul'un güneyinde bir köye saldırdı. Saldırıda iki gazeteci öldü sivillerden ölü ve yaralılar var.



DEAŞ'ın gerilla savaş taktiğiyle İmam Garbi köyüne saldırdığı, saldırıda aralarında iki gazetecinin de bulunduğu bazı sivilleri öldüğü bildirildi.



Güvenlik güçleri DEAŞ militanlarının Dicle'nin batı yakasında Musul'un 70 km güneyindeki İmam Garbiye sızdıklarını çıkan çatışmada iki gazetecinin öldüğü iki gazetecinin de yaralandığı birkaç sivilin de öldüğünü söyledi. Diclenin doğu kesiminin halen DEAŞ'in kontrolünde olduğu belirtildi.



BM çıkan çatışmalar sebebiyle İmam Garbi'nin kuzeyinde bulunan Kayyare'de ki 80 bin kişiyi barındıran mülteci kampına insani yardımın kesintiye uğradığını belirtti.



Bölgede 40 dereceyi bulan sıcaklarda su kamyonlarının mülteci kamplarına gidemediği kaydedildi. - MUSUL