DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 şahıs yakalandı

29.08.2019 15:43

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA