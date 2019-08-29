DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 şahıs yakalandı

DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 şahıs yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

29.08.2019 15:43
DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia edilen 2 şahıs yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şehir merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları öne sürülen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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