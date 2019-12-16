DEAŞ Haşdi Şabi'ye çalıştığını tespit ettiği örgüt üyesini infaz etmiş

16.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:12

DEAŞ'ın, İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye istihbarat sızdırdığını belirlediği örgüt üyesini, el ve ayaklarını kelepçeyle bağlamasının ardından boğarak infaz ettiği ve toprağa gömdüğü ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, Irak uyruklu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu tarafından hazırlanan iddianameye göre, E.C.M.'nin Irak'ta yaşadığı dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde askeri emir olduğu ve örgüte adam kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. E.C.M.'nin Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir evde ikamet ettiğinin tespiti üzerine eve operasyon düzenlendi. E.C.M'nin eşi N.Ş., gözaltına alınırken, operasyon esnasında evde bulunmayan şüpheli E.C.M., yakalanamadı. Gözaltına alınan N.Ş., alınan ifadesinde, 2019'un Haziran ayı sonlarında eşi ile birlikte Kırıkkale'deki bir eve gittiğini, isimlerini A.Z. ve E.K. olarak duyduğu iki kişinin, 4 Temmuz 2019'da söz konusu eve geldiğini söyledi. Bir müddet sonra evde kavga çıktığını anlatan N.Ş., "Aralarında 'Tamam adam öldü' şeklinde konuştuklarını duydum. İkamet içinde kan ve ip gördüm. Metruk bina yanındaysa kazma ve mezar biçiminde toprak olduğunu gördüm" diye konuştu.



6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı



N.Ş.'nin ifadesi doğrultusunda Kırıkkale'deki söz konusu evin bahçesinde 10 Temmuz 2019'da kazı yapıldı. Yapılan kazıda el ve ayaklarından plastik kelepçe ile bağlı erkek cesedi bulundu. Cesedin DEAŞ terör örgütü üyesi Ahmet kod adlı Irak vatandaşı A.F.T.F.A.H.'ye ait olduğu belirlendi. Cinayete karıştığı tespit edilen şüpheliler E.C.M., A.İ.S.F, Z.A.H.Ş., A.E.M., A.H.Ş. ve R.İ.Y. hakkında gözaltı kararı verilirken, E.C.M. haricindeki tüm şüpheliler çeşitli şehirlerde yakalanarak tutuklandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheliler E.C.M., R.İ.Y., A.İ.S.F. ve A.H.Ş.'nin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheliler Z.A.H.Ş. ve A.E.M.'nin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından 19'ar yıla kadar hapisleri istenildi.



Görüşme şifresi basketbol topu emojisi



İddianamede, cinayetin neden işlendiği detaylarıyla anlatıldı. İddianameye göre, DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Yusuf Çebbiş kod adlı kişi, şüpheli A.H.Ş.'yi arayarak, örgütün Irak'ta çölde alan kazandığını ve burada savaşacak askere ihtiyaç olduğunu söyledi. Çebbiş, A.H.Ş.'nin dosyanın firari şüphelisi E.C.M. ile irtibata geçerek 7 kişilik bir ekip kurmasını istedi. Bunun üzerine A.H.Ş., E.C.M. ile irtibata geçti. Şüphelilerin birbirleriyle yüz yüze görüşmek istediklerinde WhatsApp veya Telegram uygulamasından basketbol topu emojisi gönderdiği, karşı tarafın da aynı emojiyi göndermesiyle yüz yüze görüşmenin gerçekleştiği, örgüt üyelerinin bu şekilde şifreli irtibat kurduğu belirlendi.



Öldürdükten sonra gömdüler



A.H.Ş., çöl bölgesinde oluşturulacak ekip için maktul A.F.T.F.A.H ve şüpheli A.E.M. ile irtibata geçerken, E.C.M. ise şüpheliler A.İ.S.F. ve R.İ.Y. ile bağlantı kurdu. Ekibin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğü sırada, Çebbiş kod adlı örgüt yöneticisi, maktul A.F.T.F.A.H'nin İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye çalıştığını ve istihbarat sızdırdığını A.H.Ş'ye bildirdi. A.H.Ş'nin durumu bildirdiği E.C.M, maktulün Kırıkkale'de olayın yaşandığı eve getirilmesini istedi. A.H.Ş, 4 Temmuz 2019'da Ankara'da buluştuğu maktulü, otobüsle Kırıkkale'ye götürdü. Burada maktulü sorgulayan şüpheliler A.H.Ş., E.C.M., A.İ.S.F. ve R.İ.Y., el ve ayaklarını plastik kelepçeyle bağladıkları maktulü iple boğarak öldürdü ve ardından evin bahçesine kazdıkları çukura gömdü.



"Haşdi Şabi'ye çalışıyor diye söyle. O ne yapılacağını bilir"



İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli A.H.Ş., Irak vatandaşı olduğunu, DEAŞ'a 2014'te katıldığını belirtirken, olay anını şu şekilde anlattı:



"Öldürülen şahıs Ahmet'tir. Kendisi Irak'ta DEAŞ içerisinde savaşçı olarak görev yapardı. Yusuf Çebbiş, beni Telegram'dan aradı ve 'git E.C.M.'ye Ahmet, Haşdi Şabi'ye çalışıyor diye söyle. O ne yapılacağını bilir' dedi. Ben de bu konuyu E.C.M'ye aktardım. Benden Ahmet'i Kırıkkale'ye getirmemi istedi. Ahmet'i Telegram üzerinden aradım ve E.C.M.'nin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. O da kabul etti, beraber Kırıkkale'deki eve gittik. E.C.M.'nin bizi almış olduğu odada 5 dakika kadar oturduk. Daha sonra odaya önce A.İ.S.F., sonra da R.İ.Y. geldi. R.İ.Y. ve A.İ.S.F., Ahmet'in kolundan tuttu. Ahmet, 'ben olayın ne olduğunu biliyorum, durun bir şey yapmayın' dedi. Daha sonra odaya giren E.C.M., Ahmet'in elini ve ayağını plastik kelepçeyle bağladı. Ahmet'i sorgulamaya başladı ve 'sen Haşdi Şabi'ye mi çalışıyorsun?' diye sordu. Ahmet de 'şeytana uydum. Beni bırakın isimlerinizi vermeyeceğim, başka isimler ve yanlış bilgi vererek onları kandıracağım' dedi. E.C.M., 'sen ne söylersen söyle inanmam' dedi."



"İpi 5 dakika kadar çekerek Ahmet'i boğdular"



R.İ.Y. ve A.İ.S.F.'nin Ahmet kod adlı A.F.T.F.A.H.'yi yerde sürükleyerek diğer odaya götürdüğünü kaydeden A.H.Ş., "Ahmet'i yüz üstü yere yatırdık. R.İ.Y. ve A.İ.S.F., yaklaşık 2 metre uzunluğundaki ipi Ahmet'in boynuna dolandırdı ve ipi çekmeye başladı. Ben bu sırada dışarıya çıktım ve kapı önünde bulunan leğeni getirdim. Leğeni Ahmet'in kafasına koydum. R.İ.Y. ve A.İ.S.F., ipi 5 dakika kadar çekerek Ahmet'i boğdular. Cesedi bahçede kazılan mezara gömdük" ifadelerini kullandı.



İddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, yetkisizlik kararı vererek iddianameyi olayın yaşandığı Kırıkkale'ye gönderdi. - ANKARA

Kaynak: İHA