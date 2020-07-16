DEAŞ gelini Şamima Begüm'ün İngiltere'ye dönüşüne yargı izni
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DEAŞ gelini Şamima Begüm'ün İngiltere'ye dönüşüne yargı izni

İngiltere'de temyiz mahkemesi 'DEAŞ gelini' olarak bilinen Şamima Begum'ün hükümetin vatandaşlıktan çıkarma kararına karşı hukuki mücadele verebilmesi için ülkeye geri dönüşüne izin verilmesine karar verdi.

DEAŞ gelini Şamima Begüm'ün İngiltere'ye dönüşüne yargı izni
16.07.2020 15:30 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:34
-İngiltere'de temyiz mahkemesi 'DEAŞ gelini' olarak bilinen Şamima Begum'ün hükümetin vatandaşlıktan çıkarma kararına karşı hukuki mücadele verebilmesi için ülkeye geri dönüşüne izin verilmesine karar verdi.

İngiltere'den 2015 yılının Ocak ayında terör örgütü DEAŞ'a katılan 3 genç kızdan biri olan Şamima Begüm 2019 yılında iptal edilen vatandaşlığını geri kazanmak için hukuki mücadele vermesinin önü açıldığı bildirildi. Aynı isimli akademide okuyan başarılı öğrenciler oldukları için 'Bethnal Green kızları' diye anılan, DEAŞ'a katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen ve burada DEAŞ militanlarıyla evlendirilen 3 İngiliz kızdan biri olan Begüm, artık 20 yaşında... Geçtiğimiz yıl Suriye'deki bir mülteci kampında yerinin belirlenmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılan Begum'un başvurusunu değerlendiren temyiz mahkemesi, Suriye'de doğurduğu çocuklar ölen genç kadının kaldığı kamptan kendini savunamadığı için adil biçimde yargılanmadığını belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KARARA TEPKİ

Bundan ötürü vatandaşlıktan çıkarma kararına karşı hukuki mücadele verebilmesi için ülkeye geri dönüşüne izin verilmesine hükmetti. Kararı 'büyük hayal kırıklığı' diye niteleyen İngiltere İçişleri Bakanı, temyize gidebilme izni almak için başvuracağını duyurdu.


- İngiltere

Kaynak: DHA

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