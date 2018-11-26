DEAŞ, Esir Aldığı DSG'li Teröristlerin Boğazını Keserek Öldürdü

Türkiye'nin terörist kabul ettiği YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) 4 mensubunun DEAŞ tarafından vahşice öldürüldüğüne dair görüntüler, örgütün propaganda organı tarafından servis edildi.

BOĞAZLARI KESİLDİ

Sputnik'te yer alan habere göre;Deyr er Zor vilayetinin doğusundaki Hejin bölgesinde esir düşen 4 DSG'li, videoya göre, boğazları kesilerek öldürüldü. Turuncu elbiseler giydirilen 4 DSG'li, ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının bombardıman sonucu enkaz haline gelen bir yerde infaz edildi.

DEAŞ'LI TERÖRİST, ARAP AŞİRETLERE SESLENDİ

Örgütün bölgeden yayın yapan propaganda organı El Barakah tarafından yayımlanan yaklaşık 7 dakikalık videoda bir DEAŞ militanının konuşması ve ardından DSG'lilerin öldürülme görüntüleri yer alıyor. Videonun giriş kısmında konuşan DEAŞ militanı, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen DSG'ye katılan Arap aşiretlere seslenerek bu desteklerinden vazgeçmeleri çağrısında bulunuyor.

DSG'Lİ TERÖRİST: DSG'YE KATILMAKTAN VAZGEÇİN

Öldürülmeden önce DEAŞ tarafından zorla konuşturulan bir DSG'li, kendi başına gelenin diğerlerinin de başına gelmemesi için DSG'ye katılmaktan vazgeçmeleri yönünde Araplara çağrıda bulunuyor.

DEAŞ, DİĞERLERİNİ ÖLDÜRMEKLE DE TEHDİT ETTİ

Öldürülenlerin Deyr er Zor nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, DEAŞ elindeki diğer DSG'lileri de öldürmekle tehdit etti. DEAŞ'ın elinde çoğu Araplardan oluşan 250 DSG'li, DSG'nin elinde 800 civarında DEAŞ'lı bulunuyor.

DEAŞ'ın ele geçirdiği DSG'liler;