DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı WASHİNGTON - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı.
DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon
Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı WASHİNGTON - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı.
VİDEO: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler