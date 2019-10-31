DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı WASHİNGTON - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı.

31.10.2019 00:54
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyon

Bağdadi'nin bulunduğu ev ve çevresinin bomabalanma anı WASHİNGTON - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı.

Kaynak: AA

VİDEO: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyona ait ilk görüntüler
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