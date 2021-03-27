Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
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Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandıDENİZLİ'de, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç. (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakaladı.

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DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

DENİZLİ'de, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç. (30), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakaladı. DEAŞ örgütünün bombacısı olduğu ve eylem hazırlığında yakalandığı belirtilen M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.Ç.'yi takibe aldı. Örgütün bombacısı olduğu belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen M.Ç. saklandığı evde özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonla dün yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı
Son dakika haber! DENİZLİ DEAŞ bombacısı Denizli'de yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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