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DEAŞ bağlantısı olan Suriyeli şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
DEAŞ bağlantısı olan Suriyeli şahıs tutuklandı

Eskişehir'de yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yapılan operasyonda Deaş terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli T.E.(32), emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

DEAŞ bağlantısı olan Suriyeli şahıs tutuklandı

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