DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi (2)
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DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi (2)

06.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:33
DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIİzmir'de, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, aralarında YouTube üzerinden yayınlar yapan 'Ebu Haris' kod adlı Ramazan O.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, aralarında YouTube üzerinden yayınlar yapan 'Ebu Haris' kod adlı Ramazan O.'nun da bulunduğu 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,

 


DEAŞ bağlantılı selefi grup üyeleri, adliyeye sevk edildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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