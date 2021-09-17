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DEAŞ bağlantılı 1 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
DEAŞ bağlantılı 1 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonla DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen 1 kişi evinde yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyonla Deaş bağlantılı olduğu iddia edilen 1 kişi evinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir takım çalışmalar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında çalışmalarına yön veren ekipler belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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