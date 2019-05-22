Deaş Afganistan İçin Çok Tehlikeli Bir Örgüt"

NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller, "DEAŞ Afganistan ve bölge için çok tehlikeli bir örgüttür" dedi.

Miller, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, NATO kuvvetlerinin Afgan güçlerine destek vererek DEAŞ örgütüne baskıyı arttıracaklarını belirtti.

Scott Miller, "DEAŞ Afganistan ve bölge için çok tehlikeli bir örgüttür" dedi.

DEAŞ'ın faaliyetlerini gördükleri her yerde etkisiz hale getireceklerini dile getiren Miller, bu konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'ın doğusundaki vilayetlerde faaliyet gösterdiği biliniyor.

Kaynak: AA